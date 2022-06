Roma. Aggrediscono una cameriera per rapinarla: interviene il datore di lavoro, preso a pugni scippato pure lui

Sono entrati nel bar con l’intento di rapinare la cameriera del marsupio dove teneva gli incassi relativi agli ordini di sua competenza. L’hanno puntata e, una volta avvicinata, le si sono buttati addosso. Ma la pronta reazione della ragazza li ha innervositi. I due – un cittadino algerino di 30 anni e un cittadino afghano di 39 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti – hanno quindi scaraventato a terra la ragazza.

Il caos nel bar

E’ successo ieri pomeriggio a Roma, in un bar di piazza Santa Maria Maggiore. Ad assistere alla scena il titolare del locale, che immediatamente è corso in aiuto della sua dipendente. Ma i rapinatori non ci hanno pensato due volte e gli hanno rifilato un pugno al volto, buttando a terra anche lui.

Mentre le vittime erano a terra, uno dei due rapinatori ha afferrato la collana d’oro che l’uomo portava al collo, strappandogliela, poi ha tentato di sfilargli dal polso un prezioso orologio.

La fuga

Ma l’arrivo di alcuni passanti, attirati da forte trambusto, ha fatto fallire il colpo. I due rapinatori sono stati messi in fuga proprio dalle persone che in quel momento sono arrivate in soccorso. Uno dei passanti è anche riuscito a recuperare la collana appena rubata.

L’arresto

Le vittime, a quel punto, hanno immediatamente dato l’allarme al “112”. I Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante, ricevuta la descrizione dei fuggiaschi, li hanno individuati nella zona di piazza della Repubblica, dove sono stati bloccati e portati in caserma. I due stranieri sono stati dichiarati in arresto con l’accusa di tentata rapina e rapina in concorso.

Dopo la notte trascorsa nelle camere di sicurezza, i presunti rapinatori sono stati portati nelle aule di piazzale Clodio, dove il loro arresto è stato convalidato.