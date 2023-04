Roma, alcol a minori e droga: chiuso per 10 giorni locale a Ponte Milvio

Roma. Vendeva alcol anche a ragazzi minorenni ed al suo interno veniva consumata anche delle droga. Condotte che non sono passate inosservate ai carabinieri i quali – a seguito di alcuni specifici controlli – hanno provveduto a notificare al negozio un provvedimento di sospensione della licenza per dieci giorni con conseguente chiusura dell’attività. Al centro della vicenda il gestore di locale di ristorazione in zona Ponte Milvio.

Violente liti, abuso di alcol e clienti “sospetti” in un bar di Morlupo: locale chiuso per 5 giorni

Chiuso locale a Ponte Milvio, vendeva alcol a minori (ma non solo)

Ritrovo abituale dei giovani durante la movida, l’esercizio era già finito sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri. Quest’ultimi avevano infatti notato come negli ultimi tempi nell’esercizio venissero forniti da bere alcolici anche a ragazzi minorenni ma non solo. Infatti, nel corso di un controllo i i Carabinieri hanno sorpreso alcuni giovani italiani in possesso di droga e in particolare di alcune dosi di hashish. A seguito dei fatti i ragazzi sono stati tutti identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Accertata la situazione, i militari hanno dunque inoltrato la richiesta di sospensione e relativa chiusura del locale. Richiesta poi sfociata nel provvedimento amministrativo del questore descritto.

Gli altri casi analoghi

Non è la prima volta che ad un locale viene revocata la licenza in quanto sorpreso a somministrare alcol a ragazzi minorenni. Un analogo episodio si è per esempio verificato nel mese di febbraio, quando la polizia ha sospeso la licenza – anche qui per dieci giorni – ad un locale molto frequentato della zona di Testaccio. Nell’esercizio venivano somministrate bevande alcoliche a minorenni e a seguito di un uso smodato delle stesse, una ragazza ha perso i sensi. Soccorsa la giovane, che a seguito dei fatti era stata portata fuori dal locale, sono scattatati gli accertamenti della polizia, poi sfociati nella sospensione della licenza e nella relativa chiusura dell’esercizio.