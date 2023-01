Roma, ancora controlli ad alto impatto a San Basilio (e dintorni) della Polizia: un arresto, verifiche anche ai negozi e nella metro (FOTO)

Non si fermano i controlli della Polizia di Stato in zona San Basilio. Negli ultimi giorni si sono svolte verifiche e accertamenti nell’area – sotto il coordinamento della Questura di Roma . che hanno visto impegnati gli agenti del IV Distretto San Basilio in collaborazione con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Cinofili. Complessivamente, nel corso delle operazioni, sono state controllate 149 persone e 43 veicoli nonché ispezionati anche 4 esercizi commerciali. Un cittadino italiano è stato arrestato per aver violato la misura del divieto di avvicinamento alla casa familiare.

I controlli ad alto impatto della Polizia a San Basilio

Il servizio, svolto periodicamente, ha l’obiettivo di incrementare la percezione di sicurezza nella zona, legata anche alla maggior presenza e visibilità sul territorio della Polizia di Stato. Nello specifico, sono stati effettuati alcuni posti di controllo nei quartieri di Ponte Mammolo e Rebibbia, in particolar modo intorno alla stazione metro B “Ponte Mammolo”, dove sono state controllate 55 persone, di cui 28 straniere: 4 di queste sono risultate sprovviste di documento di identificazione e accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione per essere foto-segnalate. Ai servizi di prevenzione e repressione ha partecipato anche la Polizia Giudiziaria del IV Distretto, che ha tratto in arresto un cittadino italiano, gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver violato la misura del divieto di avvicinamento alla casa familiare emanato a seguito del reato di maltrattamenti in famiglia.

Roma, cadavere tra i cassonetti a Ponte Mammolo: fermato un 66enne per omicidio

I controlli alle attività commerciali

Parallelamente, la Polizia Amministrativa ha effettuato un’ispezione presso una sala Slot in via Costantino Mortati, alla quale è stata contestata una sanzione amministrativa di natura pecuniaria pari a 150 euro, in quanto al suo interno sono stati trovati numerosi videoterminali accesi al di fuori degli orari previsti dalle normative comunali. Sanzionati anche due rivenditori di alimenti e bevande in via C. A. Jemolo e via Ratto delle Sabine, per un complessivo di 2000 euro, poiché detenevano diversi contenitori non richiudibili di rifiuti organici. Inoltre, nello stesso stabile in via Ratto delle Sabine, due dipendenti con mansioni di vendita di tabacchi erano privi dell’autorizzazione fornita dai Monopoli di Stato.

Ponte Mammolo, maxi controlli della polizia: uomo tenta di fuggire, inseguito nel traffico