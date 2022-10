Roma, anziano investito in Viale Antonio Ciamarra: strada chiusa

Investimento a Roma oggi lunedì 31 ottobre 2022. L’incidente si è verificato intorno alle 12.oo in Viale Antonio Ciamarra. In questo momento la strada, tra Viale Bruno Rizzieri e Via Stefano Oberto, in direzione di Piazza Sabatini, è ancora chiusa. Sul posto sta operando la Polizia Locale di Roma Capitale. Stando alle prime informazioni disponibili ad essere investito è stato un uomo anziano di 86 anni. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi anche se è stato trasportato in Ospedale in codice giallo.

Foto di repertorio

