Roma, arriva da Hong Kong con l’amico e viene accolto dai borseggiatori: aggrediti dalla banda

Un lungo viaggio per visitare la Capitale e un “bellissimo comitato di benvenuto” ad accoglierlo: tre borseggiatori lo hanno sorpreso mentre si trovava in compagnia di un amico. L’aggressione e la fuga di uno dei malviventi, presi invece gli altri due dalla Polizia. Cosa è successo.

E’ arrivato a Roma Termini da Hong Kong e ha incontrato un suo amico. Nemmeno però il tempo di salutarsi che tre individui ne hanno approfittando per borseggiarli. O meglio, ci hanno provato perché la coppia si è accorta di quello che stavano facendo. La banda, sfumato il colpo, ha quindi reagito aggredendoli nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Ma andiamo con ordine.

Arrestati due borseggiatori, caccia al complice

I fatti risalgono alla serata di ieri quando erano da poco passate le 22.30. La banda, forse uno dei tanti gruppetti criminali che imperversano dalle parti di Termini, ha adocchiato il turista, giunto nella Capitale dalla Cina. A quel punto si sono avvicinati e, con una delle tecniche ormai collaudate, hanno provato a ripulire i due amici di quanto di prezioso avevano con loro.

La coppia, che si trovava in Piazza dei Cinquecento, si è però accorta dei loro movimenti e ha cercato di allontanarli. In poco tempo sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia di Stato del reparto Volanti unitamente ai colleghi inviati dal Commissariato Esposizione che hanno fermato due dei tre malviventi: si tratta di due peruviani di 21 e 33 anni, mentre il complice, verosimilmente un loro connazionale, che sono stati arrestati.

Le indagini

Gli stranieri sono accusati ora di rapina impropria in concorso. In queste ore è atteso il processo per direttissima mentre proseguono le ricerche del terzo componente della banda. A trattare il caso gli agenti del Commissariato Viminale.