Roma, attacco hacker al sito di Atac: è il secondo in pochi giorni, cosa sta succedendo

Ancora una volta, a distanza di soli 4 giorni, il sito dell’Atac è stato preso di mira da un attacco hacker. Stavolta, però, proprio in virtù del fatto che si è trattato di un nuovo episodio nel giro di pochi giorni la municipalizzata si è fatta trovare pronta e ha potuto contenere i danni.

Si registrano rallentamenti nell’ultima giornata ecologica a Roma

I tecnici dell’Atac si sono messi subito al lavoro per risolvere i problemi che, per fortuna sembra abbiano interessato solo il sito e non i servizi, visto che l’azienda fa sapere: ‘Le linee sono regolari’. Unico disagio per gli utenti è qualche rallentamento. Nulla di grave se non fosse che il problema si è manifestato proprio oggi, domenica nella quale si svolge l’ultima giornata ecologica prevista per Roma che prevede il divieto di transito delle auto.

Quattro giorni fa un altro attacco hacker ad Atac

Solo 4 giorni fa, e precisamente mercoledì, 22 marzo scorso, l’Atac era stata presa di mira da un altro attacco hacker, secondo le prime risultanze investigative, ma anche da un messaggio inviato su Telegram, sembra si sia trattato di un attacco di filorussi noname057 che oltre alla municipalizzata avrebbero preso di mira anche il sito del ministero dei Trasporti e l’Autorità regolatrice dei trasporti. In quell’occasione non solo il portale base, ma anche la biglietteria online integrata all’interno del sito Atac aveva registrato problemi. Sul caso si erano mobilitati nell’immediatezza gli uomini della Polizia postale Postale.

Proprio gli investigatori, al termine delle indagini su quanto successo, avevano spiegato che si era trattato di tentativi di attacco Dos, per mezzo dei quali si tenta di impedire agli utenti l’accesso in rete o alle risorse del pc. Seppure, hanno garantito che non si tratta di attacchi distruttivi. Se le risultanze investigative dovessero trovare conferme, non ci sarebbe da preoccuparsi.