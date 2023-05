Roma, attivisti di Ultima Generazione si improvvisano ‘acrobati’: si calano dal ponte e restano sospesi, bloccata Tangenziale Est (FOTO)

Ennesima protesta degli eco-attivisti di Ultima Generazione che stamani, mercoledì 17 maggio 2023, hanno scelto una modalità ancor più “spettacolare” per bloccare il traffico: diversi ragazzi si sono infatti calati dal ponte e sono rimasti sospesi a mezz’aria. Teatro del sit-in la Tangenziale Est, all’altezza di Ponte delle Valli (Via delle Valli). Disagi come sempre alla circolazione.

Ultima Generazione in protesta oggi 17 maggio a Roma

L’iniziativa di oggi è scattata attorno alle 9.00. Alcuni attivisti si sono calati dal cavalcavia esponendo uno striscione di solidarietà alle persone rimaste colpite dai nubifragi in Emilia Romagna. “In supporto di tutte le persone che perderanno la casa a causa degli interessi di pochi”, si legge. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale unitamente alle volanti della Polizia di Stato. Presenti anche i Vigili del Fuoco. In un video si vedono alcuni mezzi transitare sotto al ponte sfiorando i manifestanti di Ultima Generazione in “sospensione” nel vuoto. Ieri sera, sempre attraverso le storie Instagram del movimento, un altro video era stato postato con la scritta “vedendo questo credete non valga la pena scendere in strada?”. Stamattina poi l’ennesimo blitz in strada a Roma.

Le proteste di Ultima Generazione a Roma

Quella di oggi è soltanto l’ultima di una lunga serie di proteste andate in scena nella Capitale. Appena due giorni fa un altro blocco stradale era andato in scena sulla Roma Fiumicino, mentre ad inizio mese alcune eco-attiviste si erano spogliate in Via del Tritone: sei le ambientaliste che avevano bloccato il traffico, legate insieme con delle catene, ferme semi-nude sulle strisce pedonali. “Stop al fossile” questa la frase presente sulle loro schiene in quella circostanza. A fine aprile invece il sit-in sul Grande Raccordo Anulare. L’obiettivo della protesta è sempre quello: sensibilizzare le persone contro i cambiamenti climatici causati dall’uomo e spingere i Governi a prendere provvedimenti in questa direzione; facendosi scivolare addosso insulti e le veementi rimostranze di chi, di volta in volta, se la prende con loro per essere rimasto bloccato in mezzo al traffico…

Roma, ennesimo blitz di Ultima Generazione sul GRA: automobilisti imbestialiti (ilcorrieredellacitta.com)