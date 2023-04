Roma, ennesimo blitz di Ultima Generazione sul GRA: automobilisti imbestialiti

Roma. Il fine settimana dovrebbe essere un giorno tranquillo. Certo, questo vale in tutto il mondo, fuorché nella Capitale. Proprio il venerdì, quando i nervi cominciano a rilassarsi, in realtà ecco che arrivano le sorprese sulla viabilità. Sono gli ambientalisti di Ultima Generazione che anche questa mattina, venerdì 28 aprile 2023, hanno deciso di effettuare l’ennesima incursione in strada e bloccare completamente il traffico con una nuova protesta di massa su di un tratto del Grande Raccordo Anulare.

Roma, nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione: traffico bloccato sull’Appia Nuova (FOTO)

Il blitz di Ultima Generazione oggi 28 aprile 2023

Un blitz, l’ennesimo da parte degli attivisti che non ha mancato di suscitare una certa rabbia e frustrazione nei confronti degli automobilisti che questa mattina erano in transito sul GRA e che già erano alle prese con il solito traffico e gli impegni del giorno. Il grido di battaglia è: ”Non paghiamo il fossile”, il che ha fatto completamente imbestialire gli automobilisti dopo il blocco consecutivo del traffico stradale. L’incursione si è verificata intorno alle 8.00 di questa mattina, venerdì 28 aprile 2023, proprio nell’orario di punta, perché il blocco avesse più impatto e fosse più incisivo. Oltre una decina di attivisti di Ultima Generazione hanno fermato il traffico con il solito metodo, mettendosi seduti sulla carreggiata con gli striscioni, precisamente all’altezza di Via Trionfale.

La ricerca del dialogo con gli automobilisti

Questa volta, a parte le grida e il resto, così come le imprecazioni, gli attivisti hanno cercato anche di dialogare con gli automobilisti presenti per tutta la durata della loro azione. Tuttavia, si è creato anche il panico sulla carreggiata, e gli umori, come sempre, non sono stati dei migliori. Così, è dovuta intervenire la Polizia per sgomberare la strada, dopo circa una quindicina di minuti dall’inizio del blocco. Già alle 8.20 circa, gli agenti hanno portato via di peso gli ambientalisti dall strada e successivamente li hanno condotti in commissariato per le procedure di riconoscimento. E, intanto, la domanda degli automobilisti che rivolgono ai manifestanti rimane la medesima: “Ma perchè con le loro contestazioni non vanno a bloccare i Ministeri?”.