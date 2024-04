Roma, auto contro scooter, grave un 17enne: coinvolte anche due auto in sosta

Ennesimo grave incidente a Roma. Ad avere la peggio è stato un 17enne trasportato in codice rosso in Ospedale: nello scontro, avvenuto lungo Viale Parioli, sono rimasti coinvolti un motorino e tre macchine, di cui due parcheggiate in strada.

Incidente a Roma in Viale Parioli nella giornata di ieri, giovedì 18 aprile 2024. A scontrarsi, in corrispondenza del civico 12, sono stati un motorino con a bordo due ragazzi e una Smart. Nella carambola, come appreso dalla nostra Redazione, sono finite coinvolte poi anche due macchine parcheggiate nella via. Ad avere la peggio è stato il passeggero dello scooter che è stato portato d’urgenza al Policlinico Umberto I.

L’incidente a Roma in Viale Parioli

Il sinistro si è verificato quando erano da poco passate le 17.30. Ebbene, in circostanze ancora da chiarire, lo scooter (modello Aprilia, ndr) con a bordo i due ragazzi, entrambi 17enni, ha impattato con una Smart For Two condotta da una ragazza di 19 anni che è rimasta illesa. Il conducente dello scooter invece è stato medicato sul posto e per lui non è stato necessario il ricovero in Ospedale.

Il ferito più grave è il passeggero del mezzo a due ruote come detto, che è stato refertato in codice rosso al Pronto Soccorso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Parioli. Nel sinistro, come detto, sono rimaste coinvolte anche due macchine che si trovavano parcheggiate lungo la via.

