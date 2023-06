Ha davvero dell’incredibile quanto successo a Roma nelle scorse ore. Una donna, con in macchina la figlia 17enne incinta, è stata fermata dai Carabinieri mentre percorreva un tratto di Via Trionfale contromano; le due donne hanno allora immediatamente chiesto aiuto ai Militari per raggiungere l’Ospedale ma, una volta arrivati (e prestato le dovute cure alla giovane ragazza), è emerso un particolare sconcertante: nell’auto infatti era nascosta della droga oltre ad una notevole somma in denaro. E così mamma e figlia, all’apparenza insospettabili, sono state fermate. Ma andiamo con ordine.

Pusher e con la figlia adolescente incinta in macchina: fermata contromano in Via Trionfale

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, transitando in via Trionfale hanno notato un’autovettura che procedeva nel senso contrario di marcia, con a bordo le due donne. Al fine di capire la motivazione della manovra, i Carabinieri hanno fermato l’auto. Le occupanti hanno così spiegato che avevano necessità di raggiungere urgentemente l’ospedale per l’avanzato stato di gravidanza della minore. Per questo motivo i militari hanno prestato assistenza e fatto da “staffetta” fino al pronto soccorso.

La scoperta choc in Ospedale

Giunti a destinazione, la 17enne è stata subito visitata e assistita dai sanitari mentre la madre è stata sottoposta al controllo dei documenti ma è risultata sprovvista della patente di guida, già ritirata in passato, poiché era stata segnalata alla competente Prefettura di Roma, quale consumatrice di sostanze stupefacenti. Per questo i militari, insospettiti anche dall’atteggiamento impaziente della donna, hanno deciso di andare a fondo alla vicenda. Una volta perquisito il veicolo nella disponibilità della 48enne è stato trovato un cilindro di hashish dal peso di 51 g. Nel frattempo, i sanitari che avevano preso in cura la 17enne hanno riferito ai Carabinieri che la minore, dopo essere entrata nel pronto soccorso, si era diretta immediatamente in bagno per disfarsi di due cilindri di 51 g della stessa sostanza, gettandoli nell’immondizia insieme a circa 2.500 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita.

Arrestata la mamma-pusher a Roma

Per questo motivo la 48enne è stata arrestata e, ad esito della convalida nel corso del rito direttissimo, è stata sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre la figlia 17enne è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato e messa a disposizione del Tribunale dei minorenni.

