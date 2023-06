Tir contromano si schianta contro 6 auto: 6 i feriti, 2 in codice rosso

[adrotate group="9"]

Un gravissimo incidente si è verificato alle 12 e 40 di oggi, mercoledì 14 giugno, in via Anagnina all’altezza del civico 58 nel territorio di Grottaferrata. Un tir, dai primi accertamenti, sembra abbia imboccato la strada contromano finendo contro 6 auto. Uno schianto pauroso che ha provocato ben 6 feriti, due dei quali in codice rosso, trasportati d’urgenza nei più vicini pronti soccorsi.

I soccorsi si sono precipitati sul posto per aiutare i feriti

Ad accorre sono stati i Vigili del Fuoco con le squadre 15/A e 21/A e gli agenti della Polizia locale, oltre naturalmente ai sanitari del 118. Non è stato facile per gli operatori intervenuti riuscire contemporaneamente a gestire il traffico, aiutare le persone coinvolte, due delle quali – le più gravi – rimaste intrappolate nelle lamiere ed effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Ancora ignote le motivazioni per le quali il conducente dell’autoarticolato ha imboccato contromano la strada. Un evento sul quale stanno indagando le forze dell’ordine, mentre le attività sono andate avanti concitate, per cercare di affidare nel minor tempo possibile i feriti più gravi alle cure dei sanitari.

Il tam tam sui social da parte dei residenti

La viabilità è stata interrotta, sempre al fine di consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Immediato il tam tam sui social tra gli abitanti di zona che hanno segnalato il terribile incidente, invitando i residenti a evitare il tratto di strada interessato. Uno schianto che alcuni utenti hanno addirittura definiti ‘apocalittico’, visto il numero di auto coinvolte e gli operatori di soccorso intervenuti. La zona è rimasta quasi interamente paralizzata, anche nelle vie circostanti a quella che è stata teatro dello scontro. Le attività dei soccorritori per sgomberare i mezzi incidentati, ripulire la carreggiata e far tornare alla normalità il tratto di strada interessato sono andate avanti per ore.