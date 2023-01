Roma, auto divorate dalle fiamme: due episodi in pochi minuti

Paura questa mattina nella Capitale a seguito del rogo di un’auto. L’incendio si è verificato in mattinata, siamo in via Settebagni, località Porta di Roma. Qui ha improvvisamente preso fuoco una macchina, generando non poca apprensione nelle persone in quel momento in transito nella zona. Come spesso accade in questi casi, è subito scattato un tam tam sui social e fortunatamente, l’allarme sarebbe poi rientrato. Al momento le cause del rogo non sono note.

Salaria, strada chiusa: auto in fiamme sulla carreggiata

Auto in fiamme anche in viale Carnaro

Quello che si è verificato questa mattina in via Settebagni non è stato purtroppo l’unico incendio che ha visto bruciare una vettura tra le fiamme. In concomitanza al rogo di via Settebagni, infatti, un secondo incendio si è verificato in viale Carnaro, siamo nel terzo Municipio e precisamente in località Montesacro. Qui, come detto, ha preso fuoco un’altra vettura ma stavolta l’incendio ha dato luogo a non pochi disagi e le ripercussioni sulla viabilità non sono, purtroppo, mancate. Attualmente le cause del rogo non sono note.

L’incendio in viale Marconi

Come anticipato, purtroppo, i casi di auto in fiamme non sono degli episodi sporadici. In tal senso, solamente due giorni fa, un’automobilista ha visto andare in fiamme la propria vettura mentre stava percorrendo viale Marconi, in direzione Porta Portese. La vettura, una Mercedes, è stata letteralmente divorata dalle fiamme e di essa, oltre a delle roventi lamiere, non è restato praticamente nulla. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nel rogo anche se l’amarezza da parte del proprietario dell’auto è stata tanta.