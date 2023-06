Roma, auto in fiamme sulla Salaria: traffico in tilt a Settebagni

Il traffico in località Settebagni a Roma è in tilt stamattina, mercoledì 28 giugno. Gli automobilisti sono bloccati lungo la strada statale 4 Salaria in direzione Roma, in code lunghissime a causa di un’auto in fiamme al km 12,900 in località Settebagni. Probabilmente sono stati proprio i conducenti che si sono trovati a percorrere il tratto di strada a dare l’allarme alle forze dell’ordine. E sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e il personale ANAS.

Sono in corso le attività di spegnimento per ripristinare in breve la viabilità

Le operazioni sono state avviate immediatamente per gestire l’emergenza e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile. I Vigili del fuoco hanno spento nel breve termine il rogo, ma come di consueto a seguire occorre rimuovere il mezzo andato a fuoco e ripulire il manto stradale. I soccorritori dovranno svolgere anche accertamenti per stabilire quali sono state le cause del rogo che, probabilmente, sono da attribuire a un corto circuito. Tutte attività che richiedono del tempo, mentre gli automobilisti aspettano pazientemente che la viabilità possa tornare alla normalità.