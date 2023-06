Roma, divampa l’incendio nell’attico: paura alla Balduina, palazzina evacuata

Secondo incendio nello spazio di pochi minuti a Roma. Dopo il rogo divampato al Portuense – con l’incendio causato da un cortocircuito ad un frigorifero – un altro episodio si è registrato pochi minuti fa in zona Balduina. In questo caso le fiamme, per cause in fase di accertamento, sono divampate all’interno di un attico di una palazzina situata in Via Alfredo Fusco: all’interno era presente soltanto una persona, il proprietario, che è riuscita a mettersi in salvo. Evacuato per precauzione lo stabile.

Incendio alla Balduina oggi 27 giugno 2023, fiamme e fumo in Via Alfredo Fusco

Il tutto è successo quando erano passate da poco le 11.00 di oggi, martedì’ 27giugno 2023. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a coordinare le operazioni di evacuazione. Nella circostanza sembrerebbero non esserci state conseguenze per i residenti ma ulteriori informazioni potrebbero arrivare nei prossimi minuti. Presente anche la Polizia di Stato.

Gli incendi oggi a Roma

Come detto la giornata di oggi nella Capitale è stata caratterizzata da diversi episodi di questo genere. Già nella notte, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, un incendio ad alcuni cassonetti aveva interessato la zona di Fidene mettendo in apprensione i residenti. Poi, stamani, il rogo al Portuense, precisamente in Via Francesco Saverio Solari al civico 44: diverse le persone rimaste bloccate ai piani alti di una palazzina a causa del fumo e soccorse dai Vigili del Fuoco. Anche in questo caso, fortunatamente, non si sono registrati feriti e nessuno è rimasto intossicato. Ad allertare il 112 è stata in questo caso la proprietaria dell’appartamento confinante che vedendo le fiamme e il fumo ha lanciato subito l’allarme.

