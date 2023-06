Roma, ‘ieri una macchina oggi un monopattino’… tutti in una voragine a la Balduina (FOTO)

‘Ieri una macchina oggi un monopattino’. Succede a Roma, alla Balduina, dove a causa delle forti piogge dei giorni scorsi l’asfalto ha ceduto e si è creata una voragine, nella quale due giorni fa è finita un’auto, qualche minuto fa un monopattino. Tutto documentato dalle immagini di Welcome to favelas. Ieri sera gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per aiutare il conducente di una Toyota Yaris finito con il muso nella buca, superando – forse a causa di una distrazione – le transenne che erano state posizionate proprio per segnalare la voragine.

Ieri a finire nella buca è stata un’auto, stamattina un monopattino

Ma evidentemente si tratta di un’apertura pericolosa, visto che anche oggi, venerdì 16 giugno, un monopattino vi è finito dentro. Le immagini sui social stanno provocando un gran numero di reazioni tra ilarità e indignazione dei romani che sottolineano: ‘Vabbè tra due o tre anni la sistemiamo’ e ‘Risolto il problema dei parcheggi selvaggi dei monopattini’; ma anche: ‘Da quel buco ritornano in Cina, dove li hanno costruiti”; e ancora: ‘tutto normale’.

I residenti commentano sui social: ‘Il prossimo sarà un cristiano’

Qualche giorno fa il Presidente del XIV Municipio, Lorenzo De Santis sottolineava: “Nelle ultime settimane si sono verificati degli episodi di cedimento in via della Balduina. Inizialmente l’ente municipale è intervenuto, e svolte alcune verifiche in relazione alle sue competenze aveva provveduto alla chiusura della voragine. Circa una settimana fa, si è nuovamente verificato il cedimento. A questo punto è stata fatta intervenire Acea, la quale a seguito di video-ispezione ha escluso danni idrici. Il CSIMU Ufficio voragini interverrà per ulteriori approfondimenti”. Ma sta di fatto che per quanto segnalata la buca è ancora lì da giorni e dopo esserci finita dentro un’auto, ieri sera, oggi è stata la volta di un monopattino. Ora i residenti con un certo sarcasmo sottolineano: “Il prossimo è un cristiano”.