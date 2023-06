Latina, investe un 27enne sul monopattino e scappa: caccia alla pirata della strada

Ha investito un giovane in monopattino ed è fuggita a bordo della sua auto. È successo la scorsa notte alla rotonda del Piccarello a Latina, mancava poco alla mezzanotte quando un giovane a bordo del monopattino è stato travolto da una macchina. Dalla prima ricostruzione degli inquirenti, sembrerebbe che la conducente sia scesa dall’utilitaria scura, abbia guardato il ragazzo e sia risalita in macchina per allontanarsi dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso al ferito le cui condizioni, almeno in un primo momento sono apparse estremamente gravi.

Le indagini affidate alla Polizia locale di Aprilia

I soccorsi si sono attivati velocemente. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale di Aprilia e i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane, un 27enne del Bangladesh, all’ospedale di Latina, il Santa Maria Goretti. Nonostante i timori per le condizioni della vittima, dopo i primi accertamenti svolti dai sanitari, è stato accertato che le condizioni del ragazzo erano meno gravi del previsto.

Le indagini dei vigili per identificare la donna che era al volante dell’auto

La polizia locale ha svolto tutti rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro, ma soprattutto per risalire alla conducente dell’utilitaria scura che ha investito il 27enne. Non è escluso che gli investigatori stiano cercando immagini di videosorveglianza sul tragitto che l’auto in fuga può aver compiuto dopo l’incidente. Immagini preziose per risalire all’identità della pirata della strada che, una volta individuata, rischia quantomeno, una denuncia per omissione di soccorso.

Altro incidente con tre feriti lievi

Purtroppo anche nella mattina di ieri si è verificato un altro incidente sempre nel capoluogo Pontino. Uno scontro all’altezza dell’incrocio con via Trasversale che ha visto coinvolto tre auto. Uno scontro in conseguenza del quale si sono registrati tre feriti, tutti in maniera lieve, due dei quali, però, trasportati in ospedale per le cure del caso.