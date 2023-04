Choc a Cassino dove una giovane studentessa è rimasta coinvolta in un grave incidente. La ragazza, stando alle informazioni disponibili, stava viaggiando con il monopattino elettrico per le vie del centro quando improvvisamente, dopo aver perso il controllo del mezzo, è rovinata sull’asfalto sbattendo violentemente la testa. Immediati sono scattati i soccorsi: per la 20enne, questa la sua età, a causa della ferita subita, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Incidente con il monopattino a Cassino venerdì 21 aprile 2023

Il sinistro si è verificato ieri, venerdì 21 aprile 2023, in Via Virgilio a Cassino. In fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente: la ragazza, che non indossava il casco, cadendo, avrebbe sbattuto la testa su un tombino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale. Gli operatori intervenuti, considerando la gravità del sinistro e l’entità del trauma cranico subito, hanno disposto l’intervento dell’elicottero che ha poi portato con la massima urgenza la giovane in Ospedale a Roma (all’Umberto I, ndr) dove si trova tutt’ora ricoverata. La 20enne, stando agli ultimi aggiornamenti, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Il caso dei monopattini in città

Qualche mese fa a Roma un uomo ha perso la vita dopo essere caduto dal monopattino, forse a causa di una buca sull’asfalto. A novembre, sempre nella Capitale, una donna che stava guidando il mezzo elettrico, aveva investito un pedone: entrambi, a seguito dell’incidente, erano finiti in Ospedale, la conducente in codice giallo e l’uomo investito lui in codice rosso al San Giovanni. E quello stesso mese un’altra ragazza era finita in Ospedale sempre a seguito di una caduta dal monopattino. Episodi, ai quali aggiungiamo quello di Cassino di ieri per l’appunto, che testimoniano una volta di più come il tema della sicurezza in merito a questi veicoli sia ancora all’ordine del giorno.

