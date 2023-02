Roma, cade dal monopattino e muore: la perizia incrimina ‘una buca’

È morto mentre consegnava i giornali a bordo del suo monopattino. Il 71enne Antonio Supino nella mattina del 9 novembre scorso si trovava su via Anapo, nel quartiere Trieste quando è caduto rovinosamente sull’asfalto e ha perso la vita. Un fatto per il quale la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo di indagini e anche disposto una consulenza tecnica, dando l’incarico a un consulente tecnico, individuato nella persona dell’ingegnere Andrea Gozzi.

L’esito della perizia disposta dalla Procura della Repubblica

La perizia ha dato risposte. Il 71enne è caduto “a causa di una profonda ed estesa depressione del manto stradale posta sul lato sinistro della corsia di marcia”. Non sembra avere dubbi l’esperto circa una responsabilità del manto stradale sconnesso. L’esito dell’indagine ha indotto il legale della famiglia di Antonio Supino, l’avvocato Alberto Bonu, a presentare una denuncia per chiedere di identificare le persone incaricate della manutenzione della strada.

Una buca avrebbe provocato la caduta del 71enne

‘Incriminata’ a questo punto è una buca sulla strada che il 71enne stava percorrendo sul suo monopattino. Resta da verificare chi era deputato alla manutenzione della strada sulla quale Antonio Supino è caduto rovinosamente ed è stato poi accertato che gli era stato rubato il cellulare e il monopattino. Una caduta alla quale ha assistito una residente che ha dato l’allarme. Nonostante l’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale, l’Umberto I, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Resta anche la testimonianza dei residenti che quella buca l’avevano notata, ma avevano anche rilevato che il giorno dopo l’incidente del 71enne “la buca era stata ricoperta”. Dopo l’autopsia sul corpo del 71enne è arrivata anche l’indagine peritale dell’ingegnere Gozzi che ha attestato che “una buca c’era” e che sarebbe stato proprio a causa di quella cavità che l’uomo a bordo del monopattino sarebbe caduto rovinosamente. Ora bisognerà vedere quali saranno i prossimi passi della Procura in merito.