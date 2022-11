Roma, col monopattino travolge un uomo: tutti e due in ospedale

Era a bordo del suo monopattino, uno di quei mezzi green ed ecologici che stanno invadendo la Capitale. E non solo. Quando, forse per una distrazione, non ha visto un passante e lo ha travolto. Questo è quello che è successo ieri mattina, intorno alle 10.30, a Roma, sul lungotevere de’Cenci, all’altezza di Piazza Gerusalemme.

Incidente col monopattino

La donna di 32 anni a bordo del monopattino ha travolto il passante, un uomo di 50 anni. Ed entrambi sono finiti in ospedale: lei in codice giallo al Fatebenefratelli, lui in codice rosso per dinamica al San Giovanni. L’uomo è rimasto ferito a un piede, ma non sembrerebbe essere in gravi condizioni. Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Centro ricostruire l’esatta dinamica e capire cosa sia successo. Nell’ennesimo incidente che ha visto coinvolto un monopattino.

Un mortale sul monopattino pochi giorni fa

Qualche giorno fa a Roma Antonio Supino, un uomo di 71 anni ha perso la vita proprio mentre era a bordo del suo monopattino. Il terribile episodio, sul quale ora bisogna fare chiarezza, è avvenuto poco prima delle 8 di mercoledì 9 novembre, in via Anapo. È qui che un residente ha subito allertato le forze dell’ordine: Antonio Supino, che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote, era caduto a terra. Non si sa se per via di un avvallamento del manto, per una buca o se abbia avuto un malore. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente, se abbia ‘impattato’ contro un’auto.