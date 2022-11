Roma, il giallo della morte di Antonio Supino, l’uomo trovato in strada in una pozza di sangue

Era uscito di casa, era a bordo del suo monopattino, quando improvvisamente qualcosa è andato storto. È caduto? Ha avuto un malore? Quello che è certo, purtroppo, è che Antonio Supino, un uomo di 71 anni, dopo quell’incidente e quella caduta è morto. Disperata la corsa in ospedale, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La caduta fatale dal monopattino

Il terribile episodio, sul quale ora bisogna fare chiarezza, è avvenuto mercoledì mattina, poco prima delle 8, a Roma, in via Anapo. È qui che un residente ha subito allertato le forze dell’ordine: Antonio Supino, che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote, di quelli green che stanno invadendo le strade della Capitale, era caduto a terra. Non si sa se per via di un avvallamento del manto, per una buca o se abbia avuto un malore. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente, se abbia ‘impattato’ contro un’auto.

Le indagini in corso

Ad allertare il 118, quindi, un testimone, che ha prestato i primi soccorsi. Disperata la corsa in ospedale, al Policlinico Umberto I di Roma: qui i medici hanno tentato il possibile, ma il cuore del 71enne ha smesso di battere poco ora. Sulla vicenda, avvolta dal ‘mistero’, ora dovranno indagare gli agenti di Polizia del Commissariato Vescovio: si è trattato di un incidente? Nessuna pista è esclusa. A terra, oltre la macchia di sangue, il monopattino e alcuni effetti personali dell’uomo. In ausilio alla Polizia Scientifica, che ha eseguito tutti i rilievi del caso, anche i caschi bianchi. Ora bisognerà fare chiarezza, capire cosa sia successo.