Follia in strada: 17enne lo assalta alle spalle e lo pesta a sangue per il portafogli

Albano Laziale. Si erano messi in coppia, per compiere le loro malefatte. L’obiettivo? Un uomo più grande di loro, con indosso i suoi effetti personali, tra cui denaro contante, telefono e altro. Un bottino magro, scarso, che di certo non valeva la pena rubare. Ma purtroppo, però, si è andati anche oltre. Non solo la rapina, ma i due lo hanno anche malmenato e pestato, in modo brutale, provandogli gravi lesioni e fratture disseminate su tutto il corpo, le quali sono state giudicate guaribili non prima di 30 giorni.

Così, i Carabinieri della Stazione di Albano Laziale hanno arrestato un 17enne, con precedenti, poiché gravemente indiziato di una rapina e lesioni personali, consumate – in concorso con un maggiorenne, anch’egli arrestato – nei confronti di un 38enne lo scorso 17 settembre, in Piazza Gramsci. Dopo averlo puntato e raggiunto, l’hanno malmenato cogliendolo di sorpresa, provocandogli lesioni e fratture guaribili in 30 giorni. Una volta a terra, senza possibilità di reazione e ferito, gli hanno sottratto il portafogli ed il telefono cellulare, dandosi infine alla fuga. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta della locale Procura della Repubblica.