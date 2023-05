Marco Mannage, il 25enne travolto e ucciso sul monopattino: si costituisce il ‘pirata della strada’

Le indagini sull’incidente che ha causato la morte del 25enne di origini bengalesi, Marco Mannage, domenica sera, 21 maggio, sono state avviate nell’immediato da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per rintracciare il mezzo, e quindi il conducente, che ha travolto e ucciso sul colpo il 25enne. Attività investigative che si sono concluse con la confessione di un 26enne che si è presentato negli uffici del XV gruppo Cassia dei vigili urbani, incaricati delle indagini, per confessare la sua colpa.

Il giovane che ha investito e ucciso Marco si è costituito

Il giovane si è costituito. Ha ammesso di essere stato lui a investire Marco in via di Casal del Marmo, all’altezza del civico 222, e scappare a bordo della sua auto. Gli investigatori, dopo aver effettuato i rilievi sul posto, avevano ritenuto che il 25enne fosse stato investito da un furgone. Idee, supposizioni, ipotesi sulla base delle risultanze investigative che ancora non avevano portato a conclusioni definitive almeno finchè il 26enne non ha confessato le sue responsabilità.

Il 26enne deve rispondere dell’accusa di omicidio stradale

Ora il giovane investitore è accusato di omicidio stradale per la morte di Marco Mannage, ma non è escluso che la Procura della Repubblica di Roma che sta coordinando le indagini, possa decidere di contestare a quello che da tutti era stato definito come ‘pirata della strada’ anche il reato di omissione di soccorso. Le indagini sono ancora in corso.

Da capire come mai l’investitore è fuggito

Intanto resta da chiarire proprio il motivo della fuga del 26enne. Un tentativo di far perdere le sue tracce che per sua stessa ammissione sarebbe stato dettato dalla ‘paura’. È quanto avrebbe dichiarato agli inquirenti il giovane conducente dell’auto che ha stroncato la vita di Marco Mennage, domenica sera alle 23. Paura per quanto accaduto, per la tragedia causata. Ma anche su questo punto sarà la magistratura inquirente a cercare di dare risposte certe.