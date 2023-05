Lorenzo Moi travolto e ucciso da un autobus a Ostia, la mamma: ‘Aiutatemi con questa raccolta fondi’

La mamma di Lorenzo Moi, Lollo, il 21enne di Casal Palocco morto il 12 gennaio scorso a seguito di un incidente stradale, ha organizzato una raccolta fondi online su GoFundMe in memoria di Lorenzo. “Ciò che vorrei trasmettere con questa iniziativa – ha detto Emilia Ghezzi, mamma di Lollo – è un messaggio positivo di accudimento ed aiuto nei confronti di chi è in un momentaneo stato di difficoltà. I proventi della raccolta saranno devoluti al Centro di Aiuto alla Vita, con sede a Roma – Fonte Meravigliosa, che si occupa di aiutare concretamente tutte quelle donne che si trovano a vivere una gravidanza difficile perché caratterizzata da tanti problemi (economici, medici, sociali, culturali)”.

L’incidente nel quale ha perso la vita Lorenzo

La solidarietà non si è fatta attendere e in due giorni sono stati già donati oltre 2mila euro. Una iniziativa di rinascita quella della mamma di Lollo che nasce dal dolore, il più grande, la perdita di un figlio. Lorenzo il 12 gennaio del 2023 si trovava sulla via del Mare, stava probabilmente tornando a casa, quando all’incrocio di via della Scafa con via delle Azzorre, è stato travolto e ucciso da un autobus Atac fuori servizio. Il 21enne era appena stato in ospedale a Ostia, per un malore, ma forse stanco di aspettare, aveva deciso di andare via. Purtroppo pochi metri dopo, a pochi passi da casa, è stato investito dal bus. Un investimento che non gli ha dato scampo.

Un dolore immenso per una mamma che ha trovato il coraggio di far rivivere Lollo attraverso una iniziativa di solidarietà. Per dare aiuto a chi ne ha bisogno in un momento di vita difficile. Una raccolta fondi per aiutare mamme in difficoltà. “In questi 11 anni di attività l’Associazione a cui devolverà la raccolta – ha spiegato la mamma di Lorenzo -, ha aiutato 1000 mamme e sono nati 940 bambini. Nell’ultimo anno ha avviato il progetto Casa Mamma per assicurare – oltre a tutti gli altri aiuti materiali ed economici – anche un tetto sulla testa a quelle mamme che non hanno un alloggio confortevole dove poter vivere la gravidanza in serenità” conclude Emilia Ghezzi.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/raccolta-fondi-in-memoria-del-ns-amato-lollo