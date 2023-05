Roma, prende in pieno uno scooter e fugge via: uomo in gravi condizioni

Ancora un grave incidente a Roma e ancora quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti omissione di soccorso. Questa mattina, intorno alle 11.10, uno scooter è stato centrato pieno da una vettura. E pare che il conducente dell’auto, anziché fermarsi e prestare soccorso, sia fuggito via. L’incidente è avvenuto nella zona di Primavalle, in via Pasquale II, all’altezza di via Giambattista Soria: è qui che è avvenuto lo scontro tra uno scooter Honda Sh e pare un suv.

Incidente in via Pasquale II oggi a Roma

Come ci ha spiegato la Polizia Locale, l’incidente è avvenuto questa mattina e la persona che viaggiava a bordo dello scooter, un uomo italiano, è rimasta gravemente ferita dopo l’impatto. E lo scooterista è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso al Policlinico Gemelli, dove i medici si stanno prendendo cura di lui.

La ricerca testimoni

Intanto, la famiglia dell’uomo sta cercando testimoni e ha pubblicato un appello sui social, lì dove come accade spesso in questi casi la macchina della solidarietà si è messa in moto. I familiari stanno cercando persone che abbiano assistito alla scena, in grado quindi di dare una versione sulla dinamica dell’incidente. “Un suv ha preso uno scooter, non lo ha soccorso, chiunque abbia visto qualcosa ci contatti” – hanno scritto su Facebook, su uno dei tanti gruppi di quartiere.

La Polizia locale, che è in possesso almeno del modello della vettura, ora sta indagando per risalire all’investitore, per capire se effettivamente sia fuggito via. Sul posto, questa mattina, sono intervenuti i caschi bianchi del Gruppo Mario: a loro spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica e capire cosa sia successo. Chiunque abbia informazioni può contattare la nostra redazione all’indirizzo mail redazione@ilcorrieredellacitta.it o le forze dell’ordine.

Pirata della strada ha travolto e ucciso il 25enne Marco Mannage

Un pirata della strada pochi giorni fa, sempre a Roma, ha travolto e ucciso Marco Mannage, un ragazzo di 25 anni, di origini bengalesi, che domenica sera è stato travolto e ucciso in via di Casal del Marmo, all’altezza del civico 222. Lui, che viaggiava a bordo di un monopattino, è stato trovato senza vita, riverso a terra su quel rettilineo: di chi lo ha ‘centrato in pieno’, almeno per il momento, nessuna traccia. E le indagini della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi, sono ancora in corso.