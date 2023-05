Roma, in monopattino sul GRA, la rabbia dei cittadini: ‘Follia’ (VIDEO)

Sul Grande Raccordo Anulare in…monopattino. Sembra assurdo, ma è la realtà e gli automobilisti di Roma, ormai abituati a tutto, non sembrano neppure sorpresi: c’è chi corre sulla Pontina, come se la SS 148 fosse una pista di atletica. E chi, invece, utilizza i monopattini, che ormai hanno invaso la Capitale, un po’ ovunque, anche dove non si dovrebbe. Sì, perché i velocipedi possono circolare solo sulle aree urbane, con il limite di velocità di 50 km/h. E lì, sul GRA, in galleria, quel ragazzo, seppur con il casco ben stretto, non doveva neppure esserci.

Roma, 71enne ha un incidente con il monopattino e muore: spariti cellulare e mezzo di trasporto

In monopattino sul GRA, la rabbia dei cittadini

Il ragazzo in monopattino sul GRA è stato ripreso da un automobilista e il video è finito sui social, sulla pagina seguitissima Welcome To Favelas. Ed è proprio lì, tra i commenti, che i cittadini non hanno nascosto la loro rabbia. “Invece di filmarlo, potevi chiamare la polizia” – hanno detto in molti. D’altra parte, non è una novità e già altre volte è capitato di vedere giovani (e non solo) sul monopattino. E su strade molto trafficate, incuranti del pericolo per se stessi e per tutti gli altri automobilisti. Quelli che già ogni giorno devono fare i conti, purtroppo, con incidenti, spesso gravi. Dovrebbe essere arrestato. Siamo alla follia” – dicono in tanti. E frasi del genere si rincorrono sui social.

Sempre più incidenti in monopattino

Da quando i monopattini sono sbarcati a Roma sono sempre più gli incidenti che li vedono ‘protagonisti’. E spesso, purtroppo, gli incidenti sono anche mortali. L’ultimo, in ordine di tempo, meno di una settimana fa a Roma, in via di Casal del Marmo, all’altezza del civico 222: è qui che Marco Mannage, un ragazzo di nazionalità bengalese, classe 1998, è stato falciato. E ucciso. Chi lo ha “centrato in pieno” è prima fuggito, poi ha deciso di costituirsi.

Per i monopattini, in ogni caso, da luglio entreranno in vigore delle regole più severe. E la speranza di tutti è quella di non vederli più circolare su strade come il GRA.