Roma: autobus prende fuoco sulla Laurentina (FOTO)

Un autobus ha preso fuoco in questi minuti sulla Laurentina a Roma, nella zona Monte Migliore-Selvotta. Le fiamme, per cause da accertare, si sono sprigionate improvvisamente avvolgendo il mezzo. E’ successo sulla Via Laurentina all’altezza del civico 1851. Un’alta colonna di fumo si è levata in cielo. Sul posto sono in arrivo i Vigili del Fuoco. Stamattina, lo ricordiamo, un altro bus era andato a fuoco sull’Aurelia in questo caso della Compagnia Cotral.

