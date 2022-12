Roma, aveva un ‘deposito’ di hashish in casa: giovane pusher già ai domiciliari finisce in carcere

Hanno svolto controlli sulla movida di Piazza Bologna, con particolare attenzione verso la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Stazione di Roma piazza Bologna è stato proprio mentre indagavano negli ambienti di spaccio degli stupefacenti, avendo particolare attenzione ai giovani della movida locale, che sono arrivati a un 19enne romano che in casa custodiva droga.

La perquisizione domiciliare

Il giovane, ristretto ai domiciliari per questioni diverse dagli stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. In casa il ragazzo custodiva 4,2 chili di hashish, suddivisi in varie confezioni, oltre a materiale vario idoneo al taglio, pesatura e confezionamento delle dosi adatte allo spaccio. Per il 19enne è scattato l’arresto perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto in carcere ed è dovuto comparire davanti al giudice del tribunale capitolino per la convalida. Il magistrato non solo si è pronunciato con la convalida dell’arresto per quanto ha disposto per il 19enne la custodia cautelare in carcere.

Sono 12 gli arresti per droga negli ultimi giorni

L’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno della detenzione e dello spaccio di droga resta alto. I servizi di prevenzione e repressione sono costanti e mirati. Negli ultimi giorni, nell’ambito di analoghi servizi di controllo antidroga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato altre 12 persone per reati inerenti agli stupefacenti e sequestrato diverse centinaia di dosi di droga, tra cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish, e oltre 1.200 euro in contanti, ritenuto provento di attività illecite. Le attività di monitoraggio continueranno, i servizi dei militari resteranno assidui al fine di tenere sotto controllo le attività di spaccio sul territorio romano.