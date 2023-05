Roma, beccati ladri-fotografi: immortalavano palazzine e serrature prima di mettere a segno i colpi

Studiavano gli appartamenti che prendevano di mira e le abitudini dei proprietari di casa, arrivando persino a fare fotografie di androni, palazzi e serrature. Ma la notizia con tanto di foto dei potenziali ladri sono state fatte girare su facebook tra i residenti delle zone: Eur, Monteverde e Nomentano, come riporta il Messaggero, mettendo in allarme i residenti che si sono fatti provare pronti.

I sopralluoghi prima di mettere a segno i colpi in appartamenti

I topi di appartamento, prima di mettere a segno i colpi, andavano in perlustrazione. Cellulari in mano facevano foto per immortalare le zone di ‘interesse’ e, a volte, suonavano anche ai campanelli, per capire quali fossero gli orari dei padroni di casa. L’allarme è scattato tra i cittadini dei quartieri colpiti, quando in una palazzina del Nomentano, i condomini hanno sentito dei rumori e visto che c’erano uomini che vagavano nello stabile che facevano fotografie. La Polizia è accorsa immediatamente e ha beccato i ladri ancor prima che riuscissero a consumare i furti. Una perquisizione nell’auto ha fatto rinvenire arnesi atti allo scasso. I tre potenziali topi d’appartamento, tutti di origine romena e tra i 33 e i 45 anni, sono stati arrestati per tentato furto in appartamento.

Gli inquirenti continuano le indagini convinti di trovarsi sulle tracce di una banda di ladri

I cellulari sui quali avevano immortalato i potenziali palazzi presi di mira sono stati sequestrati e ora verranno svolte indagini. Attività investigative che riguarderanno anche le foto che sono state fatte circolare sui social di alcuni personaggi ritenuti possibili ladri che avevano metto in allerta non solo i cittadini, ma anche le forze dell’ordine. L’idea degli investigatori è che possa trattarsi di una banda di ladri organizzati. Proprio per questo le indagini sono tutt’altro che chiuse, Gli agenti vogliono stringere il cerchio sulla banda e assicurare tutti i componenti del gruppo alla giustizia.