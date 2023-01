Roma, ‘beccato’ mentre cede la droga: nei guai 29enne

Durante i controlli nella zona di Ponte Milvio, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato un cittadino filippino di 29 anni, incensurato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno notato il 29enne cedere una dose di shaboo ad un acquirente, che è stato fermato, identificato e segnalato quale assuntore. Al termine dell’attività i militari hanno rinvenuto e sequestrato 1 grammo di shaboo, materiale utile a tagliare e confezionare la droga e la somma contante di 135 €, in banconote di piccolo taglio ritenute provento della pregressa attività di spaccio. Ma non finisce qui. I militari della Stazione di Ponte Milvio hanno denunciato un romano di 45enne, già noto, che a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina nonché materiale utile a tagliare e confezionare la droga e la somma contante di 50 €, in banconote di piccolo taglio, ritenute provento della pregressa attività di spaccio.

Il bilancio dell’attività

L’operazione dei militari si inserisce in una più ampia attività di controllo che ieri ha permesso di identificare più di 100 persone. Di queste tre sono state arrestate e due denunciate, mentre sono 3 i soggetti segnalati all’Autorità competente quali assuntori di sostanze stupefacenti. Una cinquantina, inoltre, i mezzi controllati mentre sono 3 gli esercizi commerciali oggetto dei controlli.