Roma, bimba di 4 mesi in gravissime condizioni ricoverata al Bambino Gesù

E’ stata ricoverata con la massima urgenza una bambina di appena 4 mesi all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. La piccola era stata già ricoverata in Ospedale a Lecce – dove vive insieme alla famiglia – ma a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni ne è stato disposto il trasferimento nel nosocomio pediatrico della Capitale mediante un volo dell’Aeronautica Militare.

Volo salva vita dell’Aeronautica Militare da Lecce a Roma

La piccola paziente, nello specifico, era ricoverata presso l’Ospedale Cardinale Panico di Tricase a Lecce quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche come detto, si è reso necessario l’immediato trasferimento all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza è stata la Prefettura di Lecce, cui ha fatto seguito l’ordine di decollo da parte del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) che ha attivato uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare in prontezza d’allarme per questa tipologia di interventi.

Lo scalo a Ciampino e il trasferimento al Bambino Gesù

Ad effettuare il volo salva vita è stato un C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, idoneo ad imbarcare direttamente l’ambulanza con a bordo la specifica strumentazione sanitaria necessaria al trasferimento della piccola paziente. A quel punto, dopo lo sbarco sull’aeroporto romano di Ciampino avvenuto nel primo pomeriggio del 12 gennaio, l’ambulanza si è diretta verso l’ospedale pediatrico di Roma mentre il velivolo ha fatto ritorno alla base stanziale di Pisa per riprendere il servizio di prontezza H24.

