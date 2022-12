Roma, blocca la corsa e prende a schiaffi l’autista del bus: denunciata

Non si capisce bene cosa sia successo. Di fatto una 41enne, inspiegabilmente, ha aggredito l’autista di un autobus a Vitinia. La donna era evidentemente agitata e si è scagliata, senza un motivo apparente, contro il conducente bus. Hanno assistito a una scena paradossale i passeggeri del mezzo pubblico quando hanno visto la donna avventarsi sul conducente.

Donna aggredisce il conducente del bus

È successo tutto in una frazione di secondi. Nessuno ha capito come mai la passeggera abbia avuto quello scatto d’ita. Di fatto la donna ha raggiunto l’autista e lo ha preso a schiaffi. I presenti non avevano avuto sentore di quanto stesse per succedere, non c’erano state discussioni o avvisaglie di altro tipo che potessero far presagire quelle botte. Sgomento e anche paura sul bus che stava sostituendo la Metromare. Qualcuno spaventato deve anche aver dato l’allarme alle forze dell’ordine.

I Carabinieri denunciano la 41enne

Il conducente, dopo aver subito l’aggressione, si è visto costretto ad accostare e si fermato per oltre mezz’ora per riprendersi dall’accaduto. Intanto sul posto sono arrivati i Carabinieri per accertare quanto fosse successo. Ricostruita la vicenda anche grazie alle testimonianze dei presenti, dopo aver ascoltato la vittima e la 41enne, i militari non hanno saputo trovare una ragione plausibile a quegli schiaffoni. La 41enne è stata, perciò, denunciata per interruzione di pubblico servizio.