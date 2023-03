Roma, boom di furti negli appartamenti tra Villa Bonelli e Monteverde: l’allarme dei residenti

Roma. Cresce l’allarme dei residenti per i reiterati episodi di furto che si stanno verificando negli appartamenti. La zona attenzionata è quella di Villa Bonelli, nel quadrante Sud ovest della città. Ma non solo. Ad essere prese di mira anche le zone vicine di Portuense e Monteverde. L’attenzione da parte dei residenti è alta e qualcuno è anche riuscito ad immortalare i malviventi, facendo poi circolare nel quartiere l’immagine estrapolata dal video. Intanto, come spesso accade in questi casi si è subito scatenato un tam tam sui social e le segnalazioni dei cittadini rimasti vittima di furto non si sono, purtroppo, fatte attendere.

Roma, «C’è un ragazzo che danneggia le auto a Piazza Bologna!»: il tam tam sui social e i timori dei residenti

L’ondata di furti negli appartamenti e l’allarme dei residenti

Stando a quanto si apprende, a finire nel mirino dei malviventi gli appartamenti siti in via Lupatelli e in via Gaetano Fuggetta. Gli episodi di furto che stanno interessando la zona sono tutt’altro che isolati e uno dei residenti è anche riuscito a immortalare i due ladri, due uomini vestiti con tuta, sneaker e giubbotti, i volti semi travisati da mascherina, bandana ed occhiali che dopo aver messo a segno il colpo si danno alla fuga nell’oscurità con in mano delle grandi buste. Fatte poi circolare nel quartiere le immagini estrapolate da una telecamera posta vicino l’ingresso dei palazzi. Intanto, cresce l’apprensione dei residenti e sui social si avvicendano le segnalazioni dei cittadini che, sempre più frequentemente, sono vittima di furto.

La testimonianza

‘Ennesimi furti con scasso nei garage nella zona Portuense/Marconi. Stanotte è avvenuto nei garage del mio condominio in via Portuense 538 accanto alla circoscrizione Arvalia. Abbiamo telecamere e serranda nuovissima elettronica prima di accedere ai garage tramite una rampa in discesa. Hanno divelto tutto e sono entrati aprendo due garage con serrande elettroniche, compreso il mio. Mi hanno riferito le forze dell’ordine accorse stamane che non cercano auto ma sono un gruppo di zingari che ruba refurtiva da rivendere subito’, questo il racconto di una residente, Laura, che poi aggiunge: ‘Stanotte è accaduto a noi, due notti fa nell’altro nostro garage a via Kossuth, stesso modus operandi, alle 2 di notte circa, hanno rubato delle biciclette ed altro. Ieri notte hanno aperto anche alcuni garage attaccati al centro sportivo Monteverde Clud. Hanno preso di mira sia la zona Portuense che Marconi, generalmente in garage sotterranei o cmq non su strada. Vi riferisco quanto riportato dai carabinieri di Villa Bonelli oggi, utile saperlo se avete situazioni simili nei vostri condomini’.

Le parole di Marco Palma

Sul caso si è poi espresso anche Marco Palma, vice presidente del XI Municipio che ha detto: ‘I fatti evidenziano la necessità di garantire un livello di maggiore sicurezza, anche a livello di percezione.’ Invitando sempre a sporgere denuncia, Palma chiede l’elaborazione, nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza, di una strategia più forte a beneficio della sicurezza cittadina e l’istituzione nel XI Municipio della Commissione Speciale sicurezza, al dine di individuare sinergie migliori tra cittadinanza ed Istituzioni.