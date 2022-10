Due tentativi di furto dal medesimo esito, ovvero con l’arresto dei malviventi da parte dei Carabinieri. Succede a Roma, teatro nelle ultime ore di un doppio intervento dei Militari dell’Arma l’uno presso la stazione Termini e l’altro in piazzale della Radio. In entrambe le circostanze i vigilantes presenti all’interno dei negozi sono stati aggrediti dai ladri. Ma ecco cosa è successo.

Arrestato 47enne tunisino Termini

Partiamo dalla stazione Termini. All’interno dell’area shopping dello scalo ferroviario i militari del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un cittadino tunisino di 47 anni, gravemente indiziato del reato di rapina impropria. L’uomo infatti, poco prima, dopo aver rubato alcuni capi di abbigliamento del valore di 650 euro, al fine di garantirsi la fuga, ha aggredito e spintonato l’addetto alla sicurezza, in servizio all’interno del negozio, che aveva cercato di bloccarlo. I militari hanno notato la scena ed hanno fermato e ammanettato il 47enne.

Arrestato 42enne georgiano a Piazzale della Radio

I Carabinieri della Stazione Roma Portese hanno invece arrestato un cittadino georgiano di 42 anni gravemente indiziato del reato di rapina. I militari lo hanno bloccato mentre stava minacciando e colpendo un addetto alla sicurezza di uno store di abbigliamento di piazzale della Radio, che lo aveva sorpreso mentre stava rimuovendo il dispositivo di antitaccheggio su alcuni capi di abbigliamento.

I controlli dei Carabinieri nelle ultime ore a Roma

In tutto nelle ultime ore sono state arrestate 4 persone. Oltre ai due episodi sopracitati in manette è finito anche un romano di 39 anni responsabile di aver rubato una bicicletta elettrica, del valore di circa 1500, parcheggiata in via Quirino Majorana, risultata di proprietà di un rider. Sempre in piazza dei Cinquecento, ancora, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato anche un cittadino somalo di 28 anni, già con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto con strappo in danno di una turista minorenne

