Roma, sorpassa il bus e si schianta frontalmente con un altro veicolo: due persone in codice rosso

Brutto incidente ieri pomeriggio nella zona di Torre Angela a Roma. Due auto si sono scontrate provocando il ferimento in codice rosso di altrettante persone. Entrambe sono state trasportate in Ospedale al Policlinico Tor Vergata. Coinvolto anche un bus dell’Atac. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo “Torri”.

Scontro tra due auto in Via di Torrenova

L’impatto si è verificato ieri, lunedì 10 ottobre 2022, intorno alle 14.00, lungo Via di Torrenova in corrispondenza del civico 98, nei pressi dell’incrocio con Via Artusi. Coinvolti due veicoli: una Renault Twingo e una Fiat Punto, oltre che ad un bus Atac come detto. Feriti un uomo di 57 anni e una donna di 63, entrambi italiani e tutti e due giunti al Pronto Soccorso in codice rosso (per dinamica).

La dinamica, coinvolto anche un autobus

Stando ai primi riscontri e ai rilievi effettuati dopo il sinistro sembrerebbe che uno dei due veicoli stesse sorpassando l’autobus intento a far salire e scendere i passeggeri nella corrispondente fermata. A quel punto sarebbe avvenuto l’impatto frontale con il veicolo che stava sopraggiungendo dal senso opposto; i mezzi, infine, avrebbero poi colpito anche il bus (la linea 056 Atac, ndr) lateralmente.