Roma, brutto incidente sul Muro Torto: grave il segretario della Uil Luciano Savant Levra

Ancora una volta le strade di Roma sono state teatro di un grave incidente stamattina, giovedì 23 marzo. Un centauro in sella al suo scooter Honda Sh 150 è stato vittima di un brutto sinistro in via Muro Torto, in direzione del Policlinico, in pieno centro cittadino. Ad essere rimasto coinvolto nel sinistro è il 63enne Luciano Savant Levra, segretario nazionale della Uil, settore telecomunicazioni. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente serie

Il segretario nazionale della Uil trasportato in codice rosso all’Umberto I

Il 63enne che sembra, da una prima ricostruzione, essere caduto per scivolare pere decine di metri fino a finire con la spalla contro il guardrail, è stato, infatti, trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale , del II Gruppo Parioli, per svolgere i rilievi utili a stabilire quali siano state le cause del sinistro.

L’incidente si è verificato nelle prime ore di stamattina, e per consentire le operazioni di soccorso al segretario nazionale della Uil e le attività di indagini, del personale medico nel primo caso e degli uomini della Municipale nel secondo, la strada è stata chiusa al traffico da piazza del Brasile ed è stata disposta una deviazione delle auto in via Porta Pinciana.

La viabilità è andata in tilt

Notevoli i disagi che si sono registrati alla viabilità nella zona centrale di Roma, con code che sono state smaltite solo dopo un bel po’ di tempo da quando si è registrato l’incidente, grazie alla deviazione del traffico che, però, è rimasto bloccato a lungo per permettere ai soccorritori di operare.

Un incidente che arriva a poche ore da un sinistro mortale che si è verificato, precisamente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 marzo, in via Flaminia Nuova e che ha visto coinvolto, anche in quel caso uno scooter Honda Sh, in sella al quale si trovava la 56enne morta a causa dell’impatto con un furgone Opel Combo. A guidare lo scooter a bordo della quale si trovava la 56enne deceduta, un 20enne rimasto gravemente ferito.