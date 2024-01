Roma, bus Atac travolge un pedone: grave un 54enne

Ancora un grave incidente sulle strade di Roma, ancora una volta coinvolto un pedone. Un bus Atac ha travolto un uomo che stava attraversandola strada. Sequestrato il mezzo, sul caso indaga la Polizia Locale di Roma Capitale.

Un uomo è finito in gravi condizioni in Ospedale dopo essere stato investito da un autobus Atac ieri notte, intorno alle 5.00. Il 54enne, questa la sua età, è stato travolto, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, lungo Via di Portonaccio. Ma è soltanto l’ultimo episodio di una lunga serie nella Capitale sul fronte dei sinistri stradali: in appena tre giorni sono morte altrettante persone, con l’ultimo incidente mortale avvenuto ieri sera a Roma est.

Pedone investito da bus Atac in Via di Portonaccio

Per quanto riguarda l’investimento del pedone, il tutto si è verificato in Via di Portonaccio all’incrocio con largo Giovanni Pittaluga. Qui, esattamente alle ore 5.15 di mercoledì 24 gennaio 2024, l’uomo, che stava attraversando la strada, è stato colpito dal mezzo Atac della linea 409.

Il pedone, soccorso, è stato portato d’urgenza al Policlinico Umberto I. Le se condizioni, all’arrivo al pronto soccorso, erano particolarmente critiche. Al momento tuttavia non ci sono ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute.

La dinamica

Per ricostruire l’accaduto sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo V Casilino Locale con a supporto i colleghi del gruppo Tiburtino per viabilità e chiusure. Il bus Atac, da quanto ricostruito, aveva appena preso servizio e il conducente è stato accompagnato presso l’ospedale per gli esami di rito (alcol e tossicologici, ndr). Al contempo gli agenti hanno provveduto a sequestrare il mezzo. Da una prima ricostruzione dei fatti non risulterebbe che il pedone stesse attraversando sulle strisce pedonali. Ulteriori accertamenti sono in corso per stabilire esatta dinamica dell’incidente.

Ieri due morti a Roma est

Intanto nella serata di ieri sono state registrate altre due vittime. Lo schianto è avvenuto al Villaggio Prenestino, a Roma est, in Via Fosso dell’Osa: un’auto, a bordo della quale viaggiavano sei persone, si è schiantata dapprima contro un albero e poi contro un mezzo in sosta. Due, purtroppo, le vittime. L’altro ieri invece, stavolta lungo la Via Prenestina, è morto un centauro, caduto a terra per evitare un ciclista.