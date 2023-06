Roma, cagnolina dilaniata da un pittbull. L’appello della padrona: ‘Aiutatemi a salvare Aurora’

Una tragedia improvvisa, inaspettata, quella capitata a una cagnolina qualche giorno fa a Roma. È stata aggredita e dilaniata da un pittbull che stava per salire sull’autobus sul quale Aurora, la vittima della brutale aggressione, si trovava insieme alla sua padroncina. È stata questione di una frazione di secondi, il molosso ha visto la cagnetta sul bus e si è avventato, l’ha azzannata. Aurora è riuscita a liberarsi da quella morsa, è scappata tra le auto ‘ con gli organi interni che pendevano e toccavano l’asfalto incadescente’.

Il racconto dell’aggressione della piccola Aurora

La proprietaria di Aurora, Marea Mammano, ha ripercorso quei terribili momenti, ha voluto raccontare quanto successo, fino al momento in cui ha deciso di portare la sua piccolina ‘in una clinica veterinaria di Roma’ dove è certa che sta ricevendo le cure migliori. Aurora è stata operata e dovrà, probabilmente, subire un altro intervento. Le sue condizioni restano estremamente critiche perché ha quattro costole spezzate, una delle quali le è stata tolta, un polmone ha una contusione grave, ha due drenaggi e ha bisogno di ossigeno.

La furia del pittbull che ha azzannato la cagnolina

Inspiegabile la furia di quel pittbull che ha visto la piccona cagnolina, pesa solo 4 chilogrammi Aurora, e l’ha addentata con una cattiveria inaudita. Per la piccola vittima è iniziato il calvario, mentre il suo aggressore è scappato con il proprietario. Dei due si sono presto perse le tracce. Ma la padrona della cucciola, dopo aver assicurato la sua piccola alle migliori cure, ha sporto denuncia contro ignoti, nella speranza che quel cane e il suo proprietario vengano individuati e, magari, anche puniti.

Aurora ha bisogno di cure molto costose

Ma l’incubo per Marea Mammano e la sua Aurora prosegue. Le cure di cui ha bisogno la cagnolina sono estremamente costose e la sua ‘mamma’ s’è fatta coraggio e ha lanciato un appello per chiedere aiuto per mezzo di una raccolta fondi. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/salvare-la-vita-di-aurora-spese-veterinarie. Come sempre succede per i proprietari dei cani che adottano un cucciolo, Aurora non è solo una cagnetta per Marea Mammano, ‘è un concentrato di amore puro. Ha superato un’infanzia traumatica’ finchè il 16 gennaio del 2020 ha trovato la sua padroncina, quella con la quale avrebbe condiviso il resto della sua vita. Un’esistenza fatta di gioia e calore, fino a quel maledetto 17 giugno scorso quando è iniziato l’incubo.

La richiesta di aiuto dalla padroncina della cucciola

E la padrona di Aurora è pronta a fare qualsiasi cosa per la sua cucciola. Seppure finora non ha mai chiesto aiuto per sé, stavolta, mettendo da parte l’orgoglio, ha scelto di rivolgersi a tutti coloro che capiscono e condividono un sentimento analogo al suo per chiedere aiuto. Un supporto economico per fare fronte alle considerevoli spese veterinarie alle quali sta facendo fronte, convinta che ‘ne vale la pena fino all’ultima possibilità’