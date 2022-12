Roma, cala l’offerta sui servizi pubblici in ‘barba’ al piano di mobilità natalizio: i dati Atac

Cala l’offerta del trasporto pubblico di Roma. Sono i dati a parlare di una flessione che si registra nel mese di dicembre in particolare alle 9 e alle 17 di un giorno feriale qualunque, due orari di punta nella Capitale. Sono dati ufficiali che vengono raffrontati con quelli dello stesso periodo lo scorso anno. E l’Atac sottolinea un 10% di corse perse a causa di carenze di organico e guasti tecnici dei mezzi oltre agli immancabili ritardi dovuti al notevole traffico della città. Si tratta dei dati di esercizio pubblicati sul sito dell’Atac e sono relativi al servizio reso ai romani.

Che fine ha fatto il previsto aumento dei mezzi pubblici?

Un andamento preoccupante soprattutto se si considera che il piano mobilità del Comune prevedeva un incremento dei mezzi pubblici anche nei giorni feriali, soprattutto in questo periodo di festività natalizie. Un aumento che era stato stabilito per consentire a cittadini e turisti uno spostamento più facile in vista delle ultime spese per le festività.

Eppure, come riporta Il Messaggero, sui mezzi delle 9 è stato stimato un calo del 14% ossia, mentre alle 17 ben il 17%. Considerando che la prima fascia oraria è quella nella quale i pendolari devono raggiungere il posto di lavoro, mentre l’altra è quella di rientro al termine delle attività lavorative, il dato è allarmante. Ma evidentemente non si tratta solo di dati statistici, si tratta soprattutto di disagi che vanno a sommarsi

Tutto questo mentre sembrerebbe che le tre linee gratuite: Free1, Free2 e il bus numero 100, di collegamento con il centro città, sono attive e spesso risultino quasi vuote. Qualcosa non sta andando nel verso giusto e ancora una volta a pagarne le conseguenze sono i cittadini di Roma.