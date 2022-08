Roma: “C’è una lite tra stranieri e qualcuno ha sparato”, attimi di paura davanti all’Ospedale Vannini

E’ avvolto nel giallo quanto accaduto ieri sera a Roma davanti all’Ospedale Vannini teatro di una presunta lite tra alcune persone con tutta probabilità straniere. Nella circostanza si sarebbero uditi anche alcuni spari. A dare l’allarme, intorno alle 22.30, è stata la Guardia Giurata del nosocomio.

Cosa è successo in Via dell’Acqua Bullicante

La segnalazione al 112 è partita intorno alle 22.30. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto un gruppo di persone straniere litigare animosamente in strada, in Via dell’Acqua Bullicante, dopodiché si sarebbero uditi alcuni spari prima del fuggi fuggi generale. Il Vigilante, vista la situazione, avrebbe fatto entrare i presenti dentro al Pronto Soccorso dell’Ospedale Generale Madre Giuseppina Vannini Figlie di San Camillo chiamando come detto le forze dell’ordine.

Leggi anche: Spari al Vaticano: ”Diceva di essere San Michele”, chi è l’uomo fermato dagli agenti

Trovati due bossoli a salve

Sul posto, poco dopo, sono arrivate le Volanti della Polizia che però non hanno trovato nessuno con il gruppetto che, evidentemente, si era già dileguato. Assenti anche segni riconducibili ad una rissa nelle vicinanze. Ad ogni modo i poliziotti hanno comunque rinvenuto sul posto due bossoli a salve. Gli accertamenti su quanto accaduto pertanto proseguono.

Leggi anche: Roma, far west alle poste: assalto al portavalori armato di pistola