Roma, cedesi divano gratis, rivolgersi ai cassonetti: ‘zozzoni’ in azione, rabbia e ironia sul web

I romani lamentano il degrado nel quale si trova la Capitale a causa dei rifiuti ammassati ovunque. Il problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti è annoso e difficile da debellare. Ancor più complicato quando all’improvviso dalla sera alla mattina accanto ai cassonetti si trovano non solo buste di spazzatura, ma anche ingombranti per il ritiro dei quali c’è un apposito servizio.

Divano abbandonato vicino ai cassonetti

È quanto è successo in via Mario Fani, alla Camilluccia. Un divano è stato abbandonato accanto ai cassonetti provocando rabbia e ilarità tra i residenti che si sono scatenati in commenti dopo la pubblicazione di un post sui social. L’autore del post con una frase sarcastica che non nasconde la rabbia per il rinvenimento scrive: “Divano rosso in buono stato cedesi gratis, per chi cerca un arredamento molto acceso e trendy… Questa gente dovrebbe pagare l’Ama il triplo. A vita”.

Sui social si scatenano i commenti

Un risentimento che si scatena da parte di diversi utenti. “Ma che vergogna tutti dicono che è colpa del sindaco! È invece tutta colpa dei cittadini. Vergognaaaa” scrive qualcuno. Un altro, nonostante l’evidenza cerca di difendere i cittadini: “Non credo che i romani facciano tali cose. Comunque chi sia deve sentire la vergogna di tale inciviltà”. E ancora: “Mi sale il sangue al cervello, mai nessuno che questi questi zozzoni. È un divano non un sacchetto della spazzatura invisibile”.

Tanta l’amarezza che si legge tra i commenti rilasciati sotto il post. C’è chi chiede il posizionamento di telecamere e chi sottolinea come si tratta di una “zona in cui le case si pagano a peso d’oro. Come è possibile?”. Poi c’è anche chi con ironia sottolinea: “Per i cinghiali è ottimo, dopo mangiato riposano”.

Insomma la questione rifiuti a Roma sembra ben lontana da essere risolta. Nonostante l’intenzione di incrementare i controlli e di multare i conferimenti illeciti, il problema sembra aumentare di consistenza quando la mattina scendi di casa e trovi non solo buste delle spazzatura lasciate fuori dai cassoni, ma persino un divano…