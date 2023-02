Roma, lo storico centro sportivo Nadir costretto a chiudere dopo anni di attività

A Roma, il centro sportivo Nadir abbassa le serrande. Chiude i battenti. Lo storico centro sportivo per problematiche legate alla grande crisi che sta coinvolgendo milioni di italiani e migliaia di imprese sul territorio, non riesce a proseguire le sue attività. In città era molto noto, non solamente per l’ampia offerta sportiva e ricreativa, come le arti marziali, le piscine e tutto il resto, ma per la grande atmosfera di amicizia che all’interno vi si respirava. Ma la crisi, purtroppo, non fa sconti a nessuno. La prima grande batosta, come racconta anche un post pubblicato nelle ultime ore su Facebook, era arrivata con il Covid, che aveva già fortemente minato le basi di tutta l’attività. Uno strascico portato avanti sino ad oggi, e reso ancora più pesante dalla crisi economica che non la smette di accompagnare, purtroppo, il nostro Paese, ormai da anni. E poi, ancora, quella energetica, l’inflazione, l’innalzamento dei costi.

Chiude dopo anni il centro sportivo Nadir a Roma: il post su Facebook

Il centro sportivo Nadir era una delle tante realtà che erano diventate un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie del quartiere, ma non solo, perché i suoi clienti venivano anche da lontano. Un duro colpo, che non ha mancato di suscitare un enorme sconforto in tutti i frequentatori del centro. Ecco post comparso nelle ultime ore sulla loro pagina ufficiale:

”Con grande Dispiacere , comunichiamo la chiusura ufficiale dello storico Centro Sportivo NADIR il suo viaggio volge al termine …Ci teniamo a SPECIFICARE che questa scelta non è stata assolutamente voluta da noi , per noi come voi, il nadir è sempre stata una casa mentre per altri è stato solo una struttura con nessuna caratteristica degna di rilievo, banale, scomoda, di cui non vedevano l’ora di far saltare in aria il tetto …ed eccoli ACCONTENTATI! Abbiamo sperato fino all’ultimo che ci fosse una possibilità di redimerlo…purtroppo non si è potuto. Ci tenevamo a ringraziare ognuno di voi, uno ad uno, che lungo il cammino di questi 40 anni ne ha fatto parte ed ha condiviso con noi tutto ciò che circonda Lo sport, nella sua più sana essenza, che purtroppo in molti campi è andata perduta”.

Poi, si aggiunge: ”Abbiamo fatto il possibile per rendere questo posto sempre come una grande famiglia, un posto accogliente dove non si è solo numeri e speriamo che tutto ciò è rimasto con voi. Rimarrà sempre nei nostri ricordi tutto quello che abbiamo vissuto qui sia in positivo che in negativo .( speriamo per voi sopratutto in positivo). Anche in questi anni duri di recessione economica, Covid, problemi familiari che hanno portato poi alla chiusura, nonostante tutto, abbiamo sentito tutto il calore della gente che è cresciuta qui e ha portato poi i loro figli e i loro nipoti. Quando per strada a volte capitava di parlare con uno sconosciuto, di un’altra parte di Roma o di un’altra regione, alla fine si veniva a scoprire che conosceva il nadir … che soddisfazione quando nella loro voce e nei loro occhi si leggeva il ricordo felice dei momenti passati nel nostro centro , questa è la nostra soddisfazione più grande , sapere di aver lasciato un ricordo in un ognuno di voi. Ci mancherà … specialmente. Le estati passate insieme, faranno un gran rumore nei nostri ricordi, ci mancherà tutto.”