Roma. ‘Cerco casa’, ma pubblica la sua foto: ballerina travolta dagli insulti

“Cerco una stanza singola in affitto a Roma”. Una richiesta legittima se non fosse – almeno per i commenti che sono seguiti – che ha deciso di allegare all’istanza anche una sua foto e sottolineare: “Contattatemi in privato”. Tanto da aver fatto scatenare il popolo del web in commenti sessisti e non solo…

Gli insulti

“Sembra un annuncio porno” è stato il primo di una lunga serie di commenti al post al quale ne sono seguiti tanti altri: “Rappresentazione perfetta di donna oggetto quasi artistica daje” e qualcuno probabilmente provocatoriamente: “Se vuole un posto ho un letto”. Ma c’è anche chi c’è andato giù pesante commentando: “Tutte le stanze sono già occupate dalle colleghe, se la luce rossa è accesa i clienti sono impegnati” e anche: “Non sapevo avessero riaperto le case chiuse. Prova sulla Salaria, la Palmiro Togliatti credo sia piena”.

La pubblicazione dell’annuncio

Ma la giovane ballerina di origine veneziana, Gaia Arici, sembra avesse esclusivamente un problema contingente, il contratto di affitto in scadenza e aveva pensato di metterci la faccia nel chiedere una stanza di affitto. Lo ha fatto su Affittasi Roma – Studenti e Lavoratori e su Case/Stanze in affitto a Roma, sperando forse di accelerare la ricerca, di trovare opportunità senza andare in giro per la Capitale in un periodo difficile nel quale trovare casa.

La ballerina professionista ha fatto parte del corpo di ballo di Italia’s got talent e di X-Factor e ha necessità di restare nella Capitale per proseguire con i suoi impegni lavorativi, non pensava certo di scatenare tutte queste critiche nei suoi confronti.

“Avevo visto altre persone presentarsi su questi gruppi – ha detto Gaia -. Chi con le foto, chi con qualche riga di testo. Io, dopo mesi di ricerca, l’ho fatto con una mia foto, ho pensato fosse un modo carino per presentarmi e incuriosire chi sta dall’altra parte, potenziali coinquilini o proprietari di appartamenti”. Invece la ricerca di una stanza ha travolto la ballerina in una serie di commenti sgradevoli che l’hanno lasciata esterrefatta: “Perché soffermarsi ad insultare… andate avanti”