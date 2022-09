Roma, panico nel locale: entra nuda insulta i clienti e distrugge tavolini e sedie

È entrata nuda nel McDonald’s e ha creato il caos. È successo ieri, 26 settembre, che un 36enne transessuale è entrato nel fast food in piazza San Giovanni e prima ha cercato di attirare l’attenzione dei clienti, molestandoli, non contenta ha proseguito con gli insulti e infine ha iniziato a prendere a calci e pugni tavolini e sedie presenti nel locale. Una scena spaventosa non fosse altro per la rabbia che la 36enne ha manifestato nel colpire gli arredi del locale.

La richiesta di aiuto alle forze dell’ordine

E i numerosi clienti che erano presenti hanno iniziato a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Sono state diverse le telefonate arrivate al Numero unico di emergenza.

In breve sono arrivati i Carabinieri che hanno trovato la 36enne ancora in un forte stato di agitazione e completamente nuda. Neanche di fronte ai militari, però, ha ritrovato la calma, anzi ha preso di mira gli uomini dell’Arma con minacce e insulti. Intanto le forze dell’ordine avevano allertato anche i sanitari del 118 e la 36enne è stata infine affidata alle loro cure.

I Carabinieri hanno proceduto alla denuncia per atti osceni in luogo pubblico e minace a pubblico ufficiale.