Roma, chiude la Southlands International School: studenti vip restano senza scuola

È una notizia triste per Roma. La chiusura dell’istituto privato inglese Southlands International School, un fiore all’occhiello per la Capitale, situata a Casal Palocco è stata accolta con sgomento soprattutto dai genitori dei giovani studenti che frequentano la struttura scolastica informati tramite una email. Attivo dal 1976 l’istituto permetteva la formazione scolastica dei suoi studenti un’istruzione internazionale britannica a studenti dai 3 ai 18 anni.

Dopo 46 anni chiude la scuola

Dal prossimo 30 giugno la scuola chiuderà i battenti e i 300 iscritti dovranno trovare un nuovo istituto scolastico. La chiusura è arrivata a causa di problemi con la proprietà della struttura sicurata in via Teleclide a Casal Palocco. Sarà difficile per i ragazzi che frequentano il plesso scolastico trovare qualcosa che possa sostituire la Southlands International School. Una realtà che accoglie studenti di 30 nazionalità diverse che studiano in lingua inglese. Senza contare che possono contare su un campus che consente loro di praticare ogni tipo di sport. Difficile trovare una scuola con le stesse caratteristiche in zona.

300 studenti restano senza scuola

Dopo 46 anni, purtroppo, Roma deve salutare un’eccellenza. Un danno immenso per la città, ma anche per gli studenti, il cui numero negli anni è diminuito tanto da creare un ulteriore problema all’istituto scolastico. Conseguenze spiacevoli, quindi, per i ragazzi e per il corpo docenti che da fino e giugno del prossimo anno resteranno ‘orfani’ della propria scuola, mentre le famiglie degli studenti, tanti figli di vip e calciatori, avranno poco più di sei mesi per trovare un nuovo plesso scolastico che possa offrire una formazione e scolastica quanto meno equiparabile alla Southlands International School. Una ricerca assai ardua.