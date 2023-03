Roma, choc nella notte: guarda due ragazze in strada e si masturba, nei guai 40enne

Roma. Una serata che due studentesse, di ritorno da uno dei locali della zona di Ostiense, non dimenticheranno tanto facilmente, purtroppo. Stavano facendo rientro a casa quando hanno incontrato un uomo. Erano circa le tre del mattino. Alla loro vista, l’uomo si è abbassato i pantaloni iniziando a masturbarsi. Momenti di apprensione per le due studentesse che, fuggendo di corsa verso la loro auto, hanno poi allertato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno denunciato l’uomo, un 40enne incensurato che ora dovrà rispondere di atti osceni.

40enne le guarda e si masturba, poi il tentativo di fuga

I fatti che hanno visto protagoniste, loro malgrado, le due studentesse sono avvenuti nella notte tra venerdì e sabato. Come anticipato, le ragazze stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale della zona di Ostiense. Durante il tragitto però e precisamente in via dei Mercati Generali, le due hanno incontrato un uomo. Quest’ultimo, un 40enne incensurato, alle loro vista si è tirato giù i pantaloni iniziando a praticare atti di autoerotismo. Quando hanno visto cosa stava facendo, le ragazze sono fuggite, correndo verso l’auto. Rifugiatesi dentro, hanno allertato i carabinieri che una volta giunti sul posto hanno bloccato l’uomo. Il 40enne, dal canto suo, stavo provando a scappare a bordo di un motorino ma i militari l’hanno fermato prima che potesse far perdere le proprie tracce.

La denuncia

Ad intervenire una pattuglia dei carabinieri della stazione di Garbatella che stava effettuando i controlli di rito nella zona. Ricevuta la chiamata al NUE, i militari sono subito accorsi nel luogo indicato dalle giovani così da bloccare il 40enne che, come detto, stava provando a darsi alla fuga. Fuga non riuscita ed ora l’uomo è stato denunciato per atti osceni.