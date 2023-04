Roma, «Ci devi dei soldi, sto venendo a casa tua»: 12enne aggredito a scuola dai bulli

Roma. Ancora un episodio di bullismo tra i banchi di scuola. Un vero e proprio incubo quello nel quale è finito un ragazzino di 12 anni iscritto presso un istituto comprensivo della zona dell’Eur. Aggredito durante la ricreazione, picchiato e derubato della paghetta settimanale e non solo. Le minacce continuavano anche una volta tornato a casa, sui social. Accortosi di quanto stava accadendo il padre che ha messo la parola fine a questa terribile vicenda. Lo scorso lunedì l’uomo dopo aver informato l’istituto dei fatti, ha presentato un esposto sia ai servizi sociali sia al Tribunale dei Minori. A riportare la notizia il Messaggero.

12enne minacciato ed aggredito dai bulli a scuola

Al centro della vicenda un gruppo di giovani ragazzi che non si è fatto alcuno scrupolo nel minacciare il 12enne loro coetaneo al fine di farsi consegnare da lui i soldi della paghetta settimanale, un piccolo bottino di 10 euro che è però costato al ragazzino violenze e minacce. Puntato dai teppistelli già da qualche giorno con scherzi e derisioni, si è poi passati ai fatti. Incrociato da solo durante la ricreazione, l’hanno dapprima spunto verso il muro, strattonato e costretto a consegnare loro il denaro. Un incubo per il ragazzino che non poteva dirsi al sicuro nemmeno una volta terminata la scuola. Infatti, anche dopo le lezioni i bulli continuavano a perseguitarlo sui social. Una situazione che ha portato la vittima in una profondo stato di paura, ingenerando anche uno stato di terrore.

L’intervento del padre

Ad accorgersi dell’accaduto e dei profondi cambiamenti del 12enne è stato il padre che una volta trovati i messaggi sul telefonino del figlio si è reso conto di tutto. Alla luce di ciò, è stata allertata subito la scuola che ha assicurando che effettuerà tutti i dovuti accertamenti con i relativi provvedimenti. Tuttavia, il genitori ha inoltrato una segnalazione anche ai servizi sociali che, a loro volta, hanno inoltrato tutta la dettagliata documentazione al Tribunale dei Minori. Ora, si teme che le azioni messe in atto da questo gruppetto di bulli possano non essere state le uniche.