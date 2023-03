Il prof ex pornostar vince la causa contro la Sapienza e denuncia la rettrice: “Contro di me bullismo universitario”

Ruggero Freddi ha vinto in tribunale contro l’Università La Sapienza che lo aveva allontanato senza saldare il suo compenso da docente. L’ex professore, con un passato nel porno, con un esposto alla Corte dei Conti ha chiesto che a pagare per il suo caso siano i responsabili e non l’Ateneo.

Il prof con un passato porno vince la causa contro La Sapienza

“Sono stato vittima di bullismo universitario. Chi ha sbagliato nei miei confronti ha un nome e un cognome, non sono i proprietari della Sapienza. I soldi pubblici non devono essere sprecati per gli errori di chi comanda”. Ricordiamo, per prima cosa, che la sentenza di condanna risale allo scorso 24 gennaio. Tuttavia, il caso aveva avuto inizio quando al prof in questione – che aveva interpretato dei ruoli in alcune pellicole hard gay negli Stati Uniti – era stato affidato il corso di Analisi matematica presso la facoltà di ingegneria. Il prof è la prova vivente che i muscoli possono tranquillamente convivere con il cervello, senza interferenze di sorta: due lauree, una in Ingegneria e una in Matematica, e, oltre a ciò, un passato a luci rosse. Il fatto, ovviamente, aveva creato delle difficoltà tra alcuni membri della facoltà. Difficoltà ricadute poi direttamente su di lui: a metà corso, dopo aver svolto 60 ore di insegnamento, era stato allontanato, senza spiegazioni e, quel che è peggio, senza retribuzione dal momento che non aveva neppure un contratto. E così, Freddi si era rivolto al tribunale civile, il quale, dopo anni, ha condannato La Sapienza per un ingiustificato arricchimento.

”Accertare le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti, tra i quali la Rettrice”

Ora, al prof a luci rosse sono stati riconosciuti 2500 euro per le ore di insegnamento svolte e la Sapienza, oltre alle varie spese processuali, è stata condannata ad una sanzione di 1500 euro per responsabilità aggravata, per “l’atteggiamento di ingiustificata chiusura” durante il procedimento. Su quest’ultimo aspetto, del resto, il prof Freddi ha deciso di rivolgersi ai giudici contabili, con la richiesta di ”accertare le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti, tra i quali la Rettrice, e T.C., la direttrice del suo dipartimento di riferimento.

Le parole del prof Ruggero Freddi