La Sapienza sul podio mondiale negli studi classici (per la terza volta): il report annuale del World University Rankings

La Sapienza è da podio mondiale. Ancora. Archeologia, storia dell’arte, letteratura, ma anche storia antica e scienze naturali. L’università di Roma La Sapienza fa mangiare la polvere a tutti gli altri atenei, nazionali e mondiali, in particolar modo nell’ambito degli studi classici, e si conferma così leader mondiale nel settore accademico. Un traguardo che rappresenta un vero e proprio record, perché questo – ricordiamolo – è il terzo anno consecutivo. Ancora una volta, insomma, è proprio il caso di dirlo: ”un classico” per il primo polo universitario della Capitale.

Sapienza da record, prima al mondo per gli studi classici

A confermarlo ufficialmente è la nuova pubblicazione dell’anno 2023 del report “QS World University Rankings by Subject”, che prende in considerazione 54 materie raggruppate in 5 ampie aree tematiche. Il primato mondiale, nel dettaglio, riguarda l’ambito delle “Classics and Ancient History”. Nel complesso, La Sapienza si è classificata ottimamente in tutte e 5 le aree e in 43 materie, con un risultato davvero incredibile: tra i primi 50 atenei al mondo in 7 materie e tra i primi 100 al mondo in 21 materie. Al mondo, poi, è prima in assoluto per la categoria “Classics and Ancient History”, con il punteggio di 98.7. In Italia, invece, compare al primo posto in ben due aree tematiche: “Arts & Humanities” e “Natural Sciences”, piazzandosi in tali contesti al 41° e 44° posto nella classifica mondiale.

I parametri del World University Rankings

Ma quali sono i parametri presi in considerazione per stilare la classifica? Il tutto si basa sull’opinione di recruiter in tutto il mondo, le citazioni per paper, l’utilizzo dell’“H-Index” sulla prolificità e, ovviamente, anche il contributo scientifico delle pubblicazioni. Infine, viene preso in considerazione anche l’International Research Network, percentuale di pubblicazioni su Scopus con le penne internazionali. A dimostrare un netto miglioramento, anche Luiss Guido Carli, con una crescita del 60% rispetto alle classifiche precedenti.

Il punteggio globale nei settori di studio

Di seguito, tutti i primati nazionali riconosciuti all’Università La Sapienza. Il numero che compare tra parentesi rappresenta la posizione dell’ateneo nella classifica mondiale:

Classics & Ancient History (1)

Archaeology (11)

History of Art (17)

Physics & Astronomy (35)

Library & Information Management (43)

History (49)

Psychology (61)

Statistics & Operational Research (fascia 51-100)

Nursing (fascia 51-100)

Theology, Divinity & Religious Studies (fascia 51-100)

Anthropology (fascia 51-100)

Development Studies (fascia 101-120)

Biological Sciences (108)

English Language & Literature (fascia 101-150)

Soddisfazione per la rettrice Antonella Polimeni

Grandissima soddisfazione da parte della rettrice Antonella Polimeni, la quale ha dichiarato: ”Per la terza volta consecutiva – commenta la notizia – gli studi classici della Sapienza hanno raggiunto il podio più alto nella classifica internazionale QS World University Rankings by Subject. Il ranking premia gli studi umanistici del nostro Ateneo, tra i quali il primo posto in Italia per Archaeology, History, Library & Information Management e History of Art, materia introdotta quest’anno per la prima volta. Sapienza è tra le prime 50 università al mondo in materie, tra le quali Fisica, Astronomia e Diritto; ed è al primo posto in Italia in altrettante numerose discipline, come Psicologia, Statistica e Infermieristica. Un risultato che ci colloca tra i migliori atenei al mondo”.