Roma, colpo al supermercato: minaccia con il coltello i dipendenti per rubare… le piante

Ha tentato di mettere a segno un colpo in un supermercato armato di coltello. Ma non era interessato ai soldi, nè ai prodotti alimentari, il ragazzo che ha raggiunto l’esercizio commerciale di via Torricella Sicura a Roma ha preso di mira le piantine in vendita nel negozio. Determinato a compiere la rapina ha sfoderato un coltello minacciando i dipendenti del supermercato.

La rapina al supermercato armato di coltello

“Datemi le piante” ha intimato ai presenti mostrando il coltello. Un richiesta quantomeno insolita per un rapinatore che deve aver lasciato sorpresi i lavoratori in sevizio nel negozio al momento dei fatti. Nessuno, però, di fronte alla singolare istanza con tanto di fendente utile a ‘convincere’ i presenti, si è opposto, anzi. Le piantine sono immediatamente state consegnate nelle mani del rapinatore.

Intanto, però, sul posto sono accorsi gli uomini della sezione Volanti che hanno fermato il rapinatore (di piante) e gli hanno fatto scattare le manette ai polsi restituendo il malloppo ai titolari dell’attività commerciale. Il giovane di nazionalità magrebina è stato arrestato per tentata rapina. Per quanto singolare il ‘bottino’ che il ragazzo aveva cercato di portare via. l’aver consumato un reato all’interno di un negozio armato di coltello ha indotto i poliziotti a procedere nei suoi confronti.

L’uomo è dovuto comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto

L’uomo è dovuto comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida. Il magistrato ha ascoltato la ricostruzione resa dagli inquirenti e di fronte a quel racconto non ha potuto fare altro che pronunciarsi con un provvedimento di convalida dell’arresto. Resta la singolarità del colpo nel quale il malvivente invece che denaro contante o prodotti più facilmente commerciabili o anche utilizzabili, ha preso di mira le piante. Una ‘scelta’ che il giovane magrebino non ha chiarito neanche davanti al giudice.