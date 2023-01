Roma, furti nei negozi, commessi e vigilantes aggrediti dai ladri: 5 arresti negli ultimi giorni

Tempo di saldi nel Lazio ma c’è chi preferisce applicarsi da solo lo sconto del 100%. Stiamo parlando del fenomeno del taccheggio che negli ultimi giorni ha portato all’arresto di cinque persone a Roma. Tutte – chi prima, chi nei minuti successivi al furto – sono state fermate per colpi perpetrati all’interno di negozi: in alcuni casi, pur di guadagnarsi la fuga dopo essere state scoperte, alcune di queste hanno aggredito commessi e vigilantes. Ecco allora tutti i particolari.

Furti al centro commerciale Roma Est

Due arresti sono stati effettuati nelle zone Tuscolano e Casilino nei confronti di due diverse “taccheggiatrici” che sono state sorprese a rubare della merce rispettivamente in un negozio di abbigliamento nel centro commerciale Roma Est ed in un negozio di elettronica in via Tuscolana. La prima donna è stata fermata immediatamente dopo aver fatto suonare l’allarme delle barriere antifurto, la seconda, invece, è inizialmente riuscita a fuggire scappando all’interno di un convoglio della metro, ma i poliziotti dei Commissariati Tuscolano e Romanina l’hanno subito rintracciata alla fermata Subaugusta. Entrambi gli arresti sono stati convalidati e per l’autrice del secondo furto è stato disposto l’obbligo di presentazione presso la Polizia Giudiziaria.

Donna straniera arrestata per rapina impropria al Parco degli Acquedotti

La Polizia ha quindi arrestato una 47enne polacca gravemente indiziata di rapina impropria. La donna, dopo aver rubato un profumo da un punto vendita, ha aggredito una delle dipendenti del negozio per riuscire a fuggire. Poco dopo è stata rintracciata ed arrestata dalla Polizia di Stato nei pressi del Parco degli Acquedotti. L’arresto è stato convalidato e la donna deve scontare una pena di un anno e 7 mesi di reclusione, oltre ad una multa di 600 euro.

Arrestati due malviventi nel quartiere Prati

I poliziotti del Commissariato Prati, infine, in due diverse circostanze, hanno arrestato altri due uomini, un 42enne georgiano ed un italiano 31enne, gravemente indiziati di rapina impropria. Questi ultimi hanno rubato della merce da una profumeria e da un negozio di abbigliamento. In entrambi i casi gli arrestati sono stati sorpresi dopo aver fatto scattare l’allarme delle barriere antitaccheggio ed hanno aggredito il personale di vigilanza per garantirsi la fuga senza successo. Nei confronti del 31enne, dopo la convalida dell’arresto, è stata applicata la misura personale dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria mentre per il 42enne dopo la convalida dell’arresto il GIP presso il Tribunale ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

